Национальная литературная премия «Большая книга» объявит лауреатов 5 декабря

Национальная литературная премия «Большая книга» в 19-й раз объявит лауреатов на торжественной церемонии 5 декабря. Об этом 12 ноября сообщается в пресс-релизе на сайте.
Это самая значимая литературная награда в России. С 2006 года ее вручают за лучшее прозаическое произведение на русском языке.
Совет экспертов составил короткий список из 14 произведений авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, поселка Бахта Красноярского края и Парижа.
«Премия “Большая книга” в 19-й раз объявляет список финалистов. Это означает, что литературный процесс в нашей стране продолжается, все его участники — авторы, издатели, критики, читатели — не утрачивают интереса к литературе, к творческому письму», — сказал председатель Совета экспертов Дмитрий Данилов.
Премия вносит существенный вклад в развитие российской культуры, а также привлекает внимание широкой аудитории к лучшим произведениям современных авторов.
Ранее, 15 октября, звезда мирового балета Сергей Полунин получил премию правительства Москвы в области исполнительских искусств «Арт-платформа». Год назад он представил хореографическое прочтение романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», за которую и был удостоен награды.