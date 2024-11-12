Национальная литературная премия «Большая книга» объявит лауреатов 5 декабря

«Премия “Большая книга” в 19-й раз объявляет список финалистов. Это означает, что литературный процесс в нашей стране продолжается, все его участники — авторы, издатели, критики, читатели — не утрачивают интереса к литературе, к творческому письму», — сказал председатель Совета экспертов Дмитрий Данилов.