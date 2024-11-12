Заключительные работы на КОСах правого берега в Иркутске подходят к концу

В Иркутске на финишную прямую вышел последний этап работ на КОСах правого берега. Там проводили восстановление трубопроводов сброса очищения сточных вод. Как сообщает пресс-служба администрации города, работы на объекте идут с 2016 года по федеральному проекту «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология».
— Система очистки воды в Иркутске — одна из лучших в России. На уровне федерации и региона нам оказана большая поддержка. Сейчас КОС правого берега — это современный комплекс, построенный по мировым стандартам. Вода проходит несколько стадий очистки: механическую, биологическую доочистку, обеззараживание ультрафиолетовыми лампами. Это многоступенчатая система позволяет превращать сливы в воду, абсолютно безопасную для природы, — отметил мэр Руслан Болотов.
На работы было направлено более 15 миллиардов рублей. Завершить реконструкцию планируют уже в декабре текущего года. Благодаря перестройке сооружений пропускная способность очистных увели имя до 220 тысяч кубометров в сутки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителей областного центра обеспокоил странный гул днем 12 ноября. Как оказалось шумовой фон был повышен из-за работ на Ново-Иркутской ТЭЦ.