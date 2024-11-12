Заключительные работы на КОСах правого берега в Иркутске подходят к концу

— Система очистки воды в Иркутске — одна из лучших в России. На уровне федерации и региона нам оказана большая поддержка. Сейчас КОС правого берега — это современный комплекс, построенный по мировым стандартам. Вода проходит несколько стадий очистки: механическую, биологическую доочистку, обеззараживание ультрафиолетовыми лампами. Это многоступенчатая система позволяет превращать сливы в воду, абсолютно безопасную для природы, — отметил мэр Руслан Болотов.