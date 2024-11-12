Омскую ТЭЦ-5 признали не готовой к новому отопительному сезону

Министерство энергетики России признало, что омская ТЭЦ-5 не готова к зиме. Это следует из приказа ведомства от 5 ноября 2024 года. Как отмечено в документе, готовность омской ТЭЦ-5 составляет 75%. А это не позволяет перевести её в статус «Готова». Напомним, что прошлая зима выдалась непростой для омских коммунальщиков. На ТЭЦ-5 произошли сразу несколько серьезных сбоев. Несколько дней жители сразу нескольких районов Омска остались бех тепла.
В список предприятий с уровнем готовности ниже необходимого также попало ООО «ОСЭС», где готовность составила 79%. Компания отвечает за теплоснабжение 144 объектов, в основном в Советском округе Омска.
В категорию «Готов с условиями» с коэффициентом 86% попало предприятие АО «ТГК-11». Полностью готовыми к зиме признаны только АО «Омскэлектро» и АО «ОНИИП», их уровень подготовки составил 100%.