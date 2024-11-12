Омскую ТЭЦ-5 признали не готовой к новому отопительному сезону

Министерство энергетики России признало, что омская ТЭЦ-5 не готова к зиме. Это следует из приказа ведомства от 5 ноября 2024 года. Как отмечено в документе, готовность омской ТЭЦ-5 составляет 75%. А это не позволяет перевести её в статус «Готова». Напомним, что прошлая зима выдалась непростой для омских коммунальщиков. На ТЭЦ-5 произошли сразу несколько серьезных сбоев. Несколько дней жители сразу нескольких районов Омска остались бех тепла.