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Омскую ТЭЦ-5 признали не готовой к новому отопительному сезону

Подписан приказ Минэнерго РФ о результатах проверки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2024 / 2025 годах.
Источник: Комсомольская правда

Министерство энергетики России признало, что омская ТЭЦ-5 не готова к зиме. Это следует из приказа ведомства от 5 ноября 2024 года. Как отмечено в документе, готовность омской ТЭЦ-5 составляет 75%. А это не позволяет перевести её в статус «Готова». Напомним, что прошлая зима выдалась непростой для омских коммунальщиков. На ТЭЦ-5 произошли сразу несколько серьезных сбоев. Несколько дней жители сразу нескольких районов Омска остались бех тепла.

В список предприятий с уровнем готовности ниже необходимого также попало ООО «ОСЭС», где готовность составила 79%. Компания отвечает за теплоснабжение 144 объектов, в основном в Советском округе Омска.

В категорию «Готов с условиями» с коэффициентом 86% попало предприятие АО «ТГК-11». Полностью готовыми к зиме признаны только АО «Омскэлектро» и АО «ОНИИП», их уровень подготовки составил 100%.