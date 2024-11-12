Под Новосибирском нашли стоянку грабителей XVII-XVIII веков

По словам академика, за время его работы такое ему встретилось впервые. Ученый добавил, что бугорщики избрали для своего лагеря небольшое углубление во рву, где они готовили пищу. «Вот остатки сосудов, обломки железных предметов, ружейные кремнии, фарфор, стекло, но самое удивительное, что они умудрились даже потерять нательный крестик, который очень долго носился и был очень затерт, и тем не менее нам повезло, что мы его нашли», — добавил он.