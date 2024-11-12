Под Новосибирском нашли стоянку грабителей XVII-XVIII веков

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Останки лагеря грабителей XVII-XVIII веков, которые охотились за могильным золотом, нашли ученые в кургане рядом с селом Венгерово Новосибирской области. Обнаружение такой стоянки является редкостью для археологов, сообщил в пресс-центре ТАСС заведующий отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН, академик РАН Вячеслав Молодин.
«Здесь очень интересный сюжет, любопытный, который в моей практике встретился впервые. Мы наткнулись на остатки лагеря русских бугровщиков (название происходит от устаревшего слова бугор, значившего земляной холм). Это те люди, которые совершали ограбление этого кургана. По письменным данным, мы знаем, что с приходом русских сюда в Сибирь это был целый промысел, когда собирались ватаги мужчин, которые охотились за могильным золотом. Письменных источников довольно много, а вот реально изучить подобную стоянку удалось впервые», — пояснил ученый.
По словам академика, за время его работы такое ему встретилось впервые. Ученый добавил, что бугорщики избрали для своего лагеря небольшое углубление во рву, где они готовили пищу. «Вот остатки сосудов, обломки железных предметов, ружейные кремнии, фарфор, стекло, но самое удивительное, что они умудрились даже потерять нательный крестик, который очень долго носился и был очень затерт, и тем не менее нам повезло, что мы его нашли», — добавил он.
Исследуемый курган памятника Тартас-2 в Венгеровском районе Новосибирской области диаметром около 50 относится к последним годам до н.э., к Саргатской культуре. Исследования показывают, что он был обнесен рвом. В 2023 году Молодин сообщил об обнаружении следов жертвоприношения рабов при похоронах. Ученые нашли костные останки не менее 30 лошадей и шести людей, убитых на месте захоронения. Молодин пояснил, что, по оценкам археологов, курган разграблялся не менее пяти раз. Несмотря на это, ученым удалось найти несколько интересных находок, в частности, орнаментированные берестяные сосуды, с которыми сейчас работают реставраторы.