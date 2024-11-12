Звук выяснил, что молодое поколение любит слушать песни Клавы Коки, Хабиба и BTS

Самым любимым жанром среди юных слушателей стала поп-музыка. Малыши от 0 до 3 лет часто просят включить им песни из советских (24%) и современных (19%) мультфильмов. Детям от 3 до 7 лет нравятся танцевальные мелодии (32%) и песни из современных мультфильмов (27%). Ребята от 7 до 12 лет часто слушают зарубежную поп-музыку (34%), хип-хоп и рэп (27%). Тинейджеры от 12 до 15 лет выбирают танцевальную музыку (39%), электронику (31%) и русский рок (10%). Уже более взрослые ребята от 15 до 17 лет предпочитают российский рэп и хип-хоп (37%).