Иммиграция из Монголии и Китая в Казахстан бьет рекорды

За три квартала 2024 года из Китая в Казахстан на постоянное место жительства прибыл 1451 человек, из Монголии — 1088 человек. В обоих случаях рост к аналогичному периоду 2023 года почти трехкратный: на 177% и 172% соответственно, сообщает DATA HUB.
«Число иммигрантов из Китая при этом стало самым высоким с 2017 года, хотя в 2020 году было всего на девять человек меньше. А вот в случае Монголии речь идет о более внушительном рекорде — с 2011 года, и ничего похожего на нынешние показатели все это время не наблюдалось. Число уехавших из Казахстана в Китай и Монголию традиционно довольно скромное, так что по сальдо миграции — число прибывших минус число убывших — картина примерно такая же, как с прибытием».
Почти все приехавшие из Китая и Монголии по национальности казахи: 98% и 99% соответственно.
Половина иммигрантов из КНР поселилась в Астане или Алматы, с небольшим перевесом в сторону Алматы, плюс почти каждый пятый — в Алматинской области. В случае прибывших из Монголии самый популярный регион — Акмолинская область (33%), а на столицы суммарно приходится больше трети: 23% на Астану и 13% на Алматы.
«Всего из разных стран в Казахстан за три квартала прибыло 20,4 тыс. иммигрантов, что на 6,5% больше, чем в январе-сентябре 2023 года. Выбыло примерно 10,2 тыс. человек, на 20% меньше, чем годом ранее, так что сальдо миграции приросло сразу на 59% и составило, соответственно, около 10,2 тыс. человек. Лидирует по-прежнему Узбекистан», — отмечают эксперты.