Иммиграция из Монголии и Китая в Казахстан бьет рекорды

«Число иммигрантов из Китая при этом стало самым высоким с 2017 года, хотя в 2020 году было всего на девять человек меньше. А вот в случае Монголии речь идет о более внушительном рекорде — с 2011 года, и ничего похожего на нынешние показатели все это время не наблюдалось. Число уехавших из Казахстана в Китай и Монголию традиционно довольно скромное, так что по сальдо миграции — число прибывших минус число убывших — картина примерно такая же, как с прибытием».