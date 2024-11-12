С 15 ноября на Урале повсеместно начнется оттепель: теплее обычного на 5−7 градусов будет неделю

Напомним, 11 ноября было холоднее обычного — средняя суточная температура была на 1−3 градуса ниже нормы.
В среду, 13 ноября, через Урал будет перемещаться атмосферный фронт с выраженной волной в районе Ивделя (Свердловская область).
«В тыл фронтальной волне скользнет небольшая порция холодного воздуха, прихватив морозцем вначале север, затем, 14 ноября, восток Свердловской и Курганской области», — говорят в Уральском УГМС.
Но, начиная с 15 ноября, погода вновь склонится к оттепели, прогнозирую специалисты. Теплый воздух будет выноситься на южной периферии атлантического циклона, который к этому времени выйдет в Баренцево море.
«Предполагается, что циклоническая циркуляция в этом регионе сохранится до конца второй десятидневки ноября, что будет помехой для вторжения северного холодного воздуха на материк. До начала 20-х чисел ожидается погода при повышенной на 5−7 градусов температуре воздуха с дневной оттепелью — от нуля до плюс 3 градусов, ночным минимумом от нуля до минус 6, незначительными осадками. Сохранится гололедица на дорогах», — говорят уральские синоптики.
В среду на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшой, снег, мокрый снег, в горах — умеренный, кое-где слабые метели, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти, его скорость 6−11 м/с, ночью локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха 13 ноября минус 3−8, при прояснении — до 13 мороза, днем — от минус 3 до плюс 2 градусов.
В четверг в регионе облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 4−9 м/с. Температура воздуха 14 ноября ночью минус 3−8, днем — от минус 4 до плюс 1.
В пятницу при переменной облачности местами небольшой снег. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Столбики термометров 15 ноября ночью покажут минус 2−7, днем — от минус 3 до плюс 2 градусов.