С 15 ноября на Урале повсеместно начнется оттепель: теплее обычного на 5−7 градусов будет неделю

«Предполагается, что циклоническая циркуляция в этом регионе сохранится до конца второй десятидневки ноября, что будет помехой для вторжения северного холодного воздуха на материк. До начала 20-х чисел ожидается погода при повышенной на 5−7 градусов температуре воздуха с дневной оттепелью — от нуля до плюс 3 градусов, ночным минимумом от нуля до минус 6, незначительными осадками. Сохранится гололедица на дорогах», — говорят уральские синоптики.