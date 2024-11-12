На Енисее обнаружили древнее украшение из речной гальки времен палеолита

Согласно докладу Шунькова, ученые относятся находку к украшениям. По словам ученого, находка наглядно демонстрирует появление первых эстетических представлений у древних людей в этом регионе. «Уже понятно, что в начале верхнего палеолита, это в районе 35−30 тыс. лет до н. э. Для этого региона мы видим воплощение сакральных моментов и эстетических потребностей древнего населения. Это очень интересно на фоне древнейших произведений искусства, которые сейчас обнаружены у нас южнее, на Алтае», — отметил он.