Мандат депутата донского заксобрания Беляева предложили передать Василию Голубеву

Президиум Ростовского регионального политсовета «Единой России» принял решение передать вакантный мандат в донском заксобрании Василию Голубеву. Об этом сообщается на официальном сайте партии.
Президиум предложит кандидатуру депутата региональной Избирательной комиссии. Решение о передаче мандата также согласуют с президиумом Генерального совета партии.
Ранее досрочно сложил полномочия депутат регионального парламента Николай Беляев. Он избирался в заксобрание с первого по седьмой созыв.
Напомним, экс-губернатор Василий Голубев сообщил об отставке 4 ноября. Временно исполняющим обязанности главы Ростовской области стал Юрий Слюсарь.