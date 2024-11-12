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Мандат депутата донского заксобрания Беляева предложили передать Василию Голубеву

Экс-губернатор Василий Голубев может стать депутатом донского парламента.

Источник: Комсомольская правда

Президиум Ростовского регионального политсовета «Единой России» принял решение передать вакантный мандат в донском заксобрании Василию Голубеву. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Президиум предложит кандидатуру депутата региональной Избирательной комиссии. Решение о передаче мандата также согласуют с президиумом Генерального совета партии.

Ранее досрочно сложил полномочия депутат регионального парламента Николай Беляев. Он избирался в заксобрание с первого по седьмой созыв.

Напомним, экс-губернатор Василий Голубев сообщил об отставке 4 ноября. Временно исполняющим обязанности главы Ростовской области стал Юрий Слюсарь.