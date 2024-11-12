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В Богородском округе Нижегородской области газифицировано еще две деревни

Специалисты «Газпром газораспределение Нижний Новгород» приступили к подключению жилых домов в деревнях Лом и Касаниха Богородского муниципального округа Нижегородской области. Работы выполняются в рамках программы догазификации.

С жителями этих деревень заключено 75 договоров на подключение к газоснабжению в рамках догазификации, 56 домовладений уже подключено. В общей сложности подключиться к сетевому газу в этих населенных пунктах смогут 140 домовладений.

«Всего в Богородском муниципальном округе заключено 3 975 договоров на подключение, более 75 процентов из них исполнены — газопроводы построены до границ участков заявителей, подключено 1 237 домов», — рассказал директор филиала ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в Богородске Александр Скачков.

Всего в Нижегородской области, по данным министерства энергетики и ЖКХ региона, на сегодняшний день заключено 32 966 договоров на технологические присоединение в рамках программы догазификации — бесплатный подвод газа к границам домовладения. По 27 603 договорам обязательства исполнены.