В Богородском округе Нижегородской области газифицировано еще две деревни

С жителями этих деревень заключено 75 договоров на подключение к газоснабжению в рамках догазификации, 56 домовладений уже подключено. В общей сложности подключиться к сетевому газу в этих населенных пунктах смогут 140 домовладений.
«Всего в Богородском муниципальном округе заключено 3 975 договоров на подключение, более 75 процентов из них исполнены — газопроводы построены до границ участков заявителей, подключено 1 237 домов», — рассказал директор филиала ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в Богородске Александр Скачков.
Всего в Нижегородской области, по данным министерства энергетики и ЖКХ региона, на сегодняшний день заключено 32 966 договоров на технологические присоединение в рамках программы догазификации — бесплатный подвод газа к границам домовладения. По 27 603 договорам обязательства исполнены.