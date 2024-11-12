В Ростовской области экс-полицейского осудили за разглашение гостайны

Согласно опубликованной информации, бывший сотрудник правоохранительных органов предоставил информацию гражданину о результатах оперативно-розыскной деятельности. Все данные имели степень секретности. Как только руководство узнало об инциденте, то мужчина был уволен с занимаемой должности. В отношении него завели уголовное дело по статье «Разглашение государственной тайны».