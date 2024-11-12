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В Ростовской области экс-полицейского осудили за разглашение гостайны

На Дону бывший майор полиции получил условный срок за разглашение секретных данных.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области бывший майор полиции получил условный срок за разглашение государственной тайны. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Согласно опубликованной информации, бывший сотрудник правоохранительных органов предоставил информацию гражданину о результатах оперативно-розыскной деятельности. Все данные имели степень секретности. Как только руководство узнало об инциденте, то мужчина был уволен с занимаемой должности. В отношении него завели уголовное дело по статье «Разглашение государственной тайны».

Ростовский областной суд приговорил экс-полицейского к условному сроку и лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок два года.