В ноябре крымчане смогут увидеть один из самых больших звездопадов

В субботу и воскресенье, 16 по 17 ноября, жители Крыма смогут увидеть один из самых больших звездопадов. Об этом пишет «Крымская газета».
Речь идет о метеорном потоке Леониды. Он отличается высокой интенсивностью.
«Пик метеорного потока в этом году приходится на полнолуние, поэтому кометы будут сильно засвечены лунным светом», — отметил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
Как пояснил ученый, луна будет мешать наблюдать за космическим явлением. Для того, чтобы лучше увидеть небесные тела, эксперт посоветовал выехать за город. По его словам, это позволит избежать засветки неба.