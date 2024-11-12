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Движение по второй очереди Вознесенского тракта запустят в декабре

Рустам Минниханов и Ильсур Метшин проверили ход строительства.

Источник: пресс-служба раиса РТ

Сегодня раис РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировали ход строительства второй очереди Вознесенского тракта — от проспекта Победы до трассы М7. Работы находятся на финальной стадии, трассу планируется запустить в середине декабря.

Сейчас рабочие устанавливают специальные экраны, чтобы снизить шум проезжающих автомобилей для жителей соседних поселков, а также благоустраивают прилегающую территорию.

Для строительства дороги потребовалось проложить сети газоснабжения, связи, электричества. Пешеходам организовали надземные переходы, а для водителей была возведена транспортная развязка, примыкающая к федеральной трассе.

Как сообщает пресс-служба раиса РТ, Рустам Минниханов проверил участок дороги, проехав на машине от проспекта Победы до трассы М7. После он поручил в ближайшее время провести все необходимые пуско-наладочные работы.

Напомним, что вторую очередь Вознесенского тракта протяженностью 8 км начали строить в марте 2022-го. Это будет шестиполосная дорога первой категории, которая разгрузит Мамадышский тракт. Первый участок магистрали от улицы Гвардейской до проспекта Победы протяженностью почти 4 км был открыт в прошлом году.

В объезде также приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, руководители дорожных организаций, выполняющих строительные работы.

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