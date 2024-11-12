Движение по второй очереди Вознесенского тракта запустят в декабре

Напомним, что вторую очередь Вознесенского тракта протяженностью 8 км начали строить в марте 2022-го. Это будет шестиполосная дорога первой категории, которая разгрузит Мамадышский тракт. Первый участок магистрали от улицы Гвардейской до проспекта Победы протяженностью почти 4 км был открыт в прошлом году.