Как провела сезон белоруска Арина Соболенко: снова стала первой ракеткой, получила $9,7 млн призовых и выиграла два турнира «Большого шлема»

26-летняя белоруска Арина Соболенко завершила сезон в звании первой ракетки мира, получила за это кубок с серией очаровательных фотографий на память и отправилась отдыхать — лучший сезон в ее жизни закончен. Но следующий может быть еще лучше.
Соболенко провела сезон, в котором приходилось преодолевать проблемы со здоровьем.
2024 год был для Соболенко радостным и трагичным. Она много побеждала, но как минимум дважды в сезоне возникал вопрос, сможет ли она вообще играть: в марте — после гибели ее близкого человека Константина Кольцова, и в июне — после травмы плеча.
А ведь были еще проблемы помельче, но и их надо было преодолеть. Например, в мае, на турнире в Риме, она сообщила, что серьезно заболела и четыре дня не могла встать с постели.
На июньском «Ролан Гаррос» Арина отравилась в парижском ресторане и с трудом доиграла четвертьфинал, который стал ее последним матчем в Париже.
А почти сразу следовавший Уимблдон Арина пропустила из-за уже упомянутой нами травмы. И это только то, что лежит на поверхности и видно всем.
Поэтому, после завершения сезона и поздравлений со званием первой ракетки, Соболенко так ответила на вопрос, что ей помогло подняться на вершину:
— Последовательность и преодоление некоторых сложных ситуаций.
Арина второй раз подряд победила в Мельбурне.
Начало года было триумфальным — Арина второй раз подряд выиграла австралийский турнир «Большого шлема» Australian Open, легко обыграв в финале китаянку Чжэн Циньвэнь — со счетом 6:3, 6:2. На это ей понадобилось лишь 76 минут.
Соболенко второй раз подряд выиграла в Мельбурне. Фото: кадр видео.
А по ходу турнира Соболенко не проиграла ни одного сета в семи матчах.
— Я не могла представить, как выиграю первый титул, а сейчас уже выиграла второй подряд. Очень рада и очень горжусь, — сказала она на вручении кубка.
Но потом в ее игре наступил спад и начался самый неудачный отрезок сезона. В феврале в Дубае она проиграла в первом же матче Донне Векич, а в Индиан-Уэллсе вылетела в ⅛ финала от Эммы Наварро.
Пережила трагедию в Майами.
А затем Арина приехала в Майами. Туда же после окончания хоккейного сезона прибыл и, как окажется, уже ее бывший бойфренд Константин Кольцов. 18 марта его тело обнаружили под окнами гостиницы, а в полиции заявили, что не нашли следов насильственной смерти.
Соболенко продолжила тренироваться и готовится к турниру в Майами. Через пару дней она выиграла стартовый матч у Паулы Бадосы, но уже в следующем раунде проиграла Ангелине Калининой.
Позже Арина объяснит журналистам:
— Однажды я потеряла отца, и теннис помог мне пережить эту тяжелую потерю. Поэтому в тот момент я подумала, что мне нужно просто продолжать идти вперед, играть и заниматься своим делом, чтобы отделить личную жизнь от карьеры.
И все-таки она признает, что все-таки надо было взять паузу, потому что появились уже упомянутые выше проблемы со здоровьем.
Череда неудач продолжилась на турнире в Штутгарте, где Соболенко проиграла в своем втором матче Вондроушовой.
И только в апреле-мае она снова пришла в себя. Тогда же уже всем стало известно, что в жизни Арины появился новый мужчина — бизнесмен из Бразилии Георгиос Франгулис.
Его замечали в окружении Арины и раньше, но на весенних турнирах он присутствовал в ее боксе рядом с тренерами. А после финала в Риме Арина опубликовала фото из ресторана, где они держатся за руки. Арина позже публично скажет, что Георгиос — любовь всей ее жизни.
На грунтовых кортах Мадрида и Рима она выдаст два классных выступления и только в финалах проиграет Иге Свентек — королеве грунта. Очередное подтверждение, что и на этом покрытии Соболенко хороша.
— Я никогда не говорила, что не люблю грунт, мне нравится на нем играть, — сказала Арина в апреле.
С особым нетерпением ожидалась их встреча и в финале «Ролан Гаррос». Все к тому и шло, пока Соболенко не отравилась в парижском ресторане. Турнир для нее закончился в четвертьфинале поражением от Мирры Андреевой.
Соболенко играла в Париже через боль. Фото: кадр видео.
Не смогла закончить матч из-за травмы.
Затем начались проблемы с плечом на турнире в Берлине — из-за болей во время выполнения подачи Арина снялась с матча против Анны Калинской. Впервые (!) за карьеру она не доиграла матч.
Тяжело далось решение сняться из с Уимблдона.
— Я никогда не сталкивалась с серьезными травмами в своей карьере, — сетовала Соболенко. — Те трудности, которые я сейчас переживаю, это слишком.
1 июля Соболенко заявила, что не сыграет на Уимблдоне: «Сердце разбито…».
Следующий раз на корт она выйдет в Вашингтоне спустя 39 дней после последнего матча. Этот период займет лечение и отдых в ее доме в Майами вместе с с новым бойфрендом Георгиосом Франгулисом.
Нет худа без добра.
— Я смогла извлечь все преимущества из того времени. Я много времени уделила восстановлению и лечению. Наслаждалась своей жизнью и временем вне тенниса, чтобы извлечь все хорошее из появившегося свободного времени, — нашла и положительные моменты Арина.
Соболенко впервые победила на US Open.
Для набора формы потребовалось два турнира в Вашингтоне и Торонто, а затем был успех в Цинциннати, первый титул сезона после победы в Мельбурне.
В полуфинале Соболенко победила Игу Свентек (6:3, 6:3), а в финале — Джессику Пегулу (6:3, 7:5).
К US Open-2024 она подошла в великолепной форме и уверенно взяла титул, победив в финале Джессику Пегулу — 7:5, 7:5.
Титул в одиночном разряде в Нью-Йорке еще никто из белорусов не выигрывал. Для Арины Соболенко это не только первый титул US Open, но и вторая победа за год на турнире «Большого шлема».
Соболенко стала первым игроком, выигравшим оба турнира «Большого шлема» на хардовом корте в один год после Анжелики Кербер в 2016 году. До этого теннисистками, которые проделали такой же трюк, были суперзвезды — Штеффи Граф, Моника Селеш и Мартина Хингис.
— US Open — это особенное место, сказала Арина после победы. — У меня было много тяжелых поражений в прошлом. Я всегда надеялась, что однажды смогу держать этот прекрасный трофей. Это всегда было моей мечтой. Вот почему это так важно. Несмотря ни на что, каждый раз я возвращалась еще сильнее и училась. Я никогда не отказывалась от этой мечты.
Арина впервые выиграла US Open. Фото: кадр видео.
Серия побед на турнирах могла бы и продолжиться, но в четвертьфинале Пекина Соболенко проиграла одной из своих самых неудобных соперниц — чешке Каролине Муховой.
В решающем сете Арине вела 4:2, но упустила преимущество, что в ее матчах против Муховой уже не удивляет. Чешка выиграла у Соболенко третий матч подряд. Так прервалась 15-матчевая победная серия белоруски. С нетерпением ждем их новой встречи в 2025-м.
Но вот зато Чжэн Циньвэнь — клиент Соболенко. Она выиграла у китаянки все пять матчей и в очередной раз это произошло в октябрьском финале. После неудачи в Пекине, Арина завоевала свой четвертый титул в сезоне в Ухане, одолев Чжэн 6:3, 5:7, 6:3.
На итоговом турнире WTA Арина одержала две победы и вышла в полуфинал, где уступила будущей победительнице американке Коко Гауфф. Этот турнир пока никак не может покорится Арине.
Но зато она поднялась на первую строчку рейтинга. А еще стала 16-й первой ракеткой мира, которая закончит сезон в этом статусе.
Арина Соболенко заработала призовыми в 2024 году больше 9 млн долларов.
Первая ракетка мира стала и первой по заработкам на корте.
В 2024 году призовыми на турнирах Арина Соболенко заработала 9 миллионов 729 тысяч 260 долларов. А за карьеру ее чисто игровые доходы составили 30 миллионов 106 тысяч 823 доллара.
Самый большой гонорар за год разыгрывался на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде. Чемпионка Коко Гауфф получила за победу 4,8 млн. Но и этого Гауфф не хватило, чтобы опередить белоруску по призовым за год — в активе американки 9,35 млн.
Самые большие чеки Арина получила за победы на турнирах «Большого шлема». За успех в Мельбурне она получила 2 млн 83 тысячи 371 доллар, а в Нью-Йорке — 3,6 млн. В Эр-Рияде ее призовой фонд пополнился на 1 млн 35 тысяч долларов.
Ранее мы писали, что Арина Соболенко поразила фотографиями с кубком первой ракетки мира: «Я должна гордиться собой».