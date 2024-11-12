Как провела сезон белоруска Арина Соболенко: снова стала первой ракеткой, получила $9,7 млн призовых и выиграла два турнира «Большого шлема»

— US Open — это особенное место, сказала Арина после победы. — У меня было много тяжелых поражений в прошлом. Я всегда надеялась, что однажды смогу держать этот прекрасный трофей. Это всегда было моей мечтой. Вот почему это так важно. Несмотря ни на что, каждый раз я возвращалась еще сильнее и училась. Я никогда не отказывалась от этой мечты.