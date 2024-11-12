Создано природоподобное антитромбовое покрытие для медицинских приборов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Китайские и канадские ученые разработали природоподобное покрытие для катетеров и других медицинских приборов, которое имитирует по своей структуре и свойствам кровеносные сосуды человека. Это значительно снижает вероятность образования тромбов при переливании крови и операциях, сообщила пресс-служба канадского Университета Британской Колумбии (UBC).
«Это открытие совершит революцию в разработке безопасных медицинских приборов. Мы создали покрытие, имитирующее по характеру своих взаимодействий с кровью то, как тело человека предотвращает спонтанное образование тромбов, что в перспективе позволит почти полностью отказаться от использования потенциально опасных антикоагулянтов при введении медицинских приборов в тело пациента», — пояснил профессор UBC Джаячандран Кижаккедатху, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют исследователи, введение катетеров, имплантов и других приборов в тело человека способствует спонтанному возникновению тромбов в результате взаимодействий между белками крови и полимерной или металлической поверхностью этих предметов. Для предотвращения появления сгустков крови врачи вводят пациенту большие дозы антикоагулянтов, что повышает вероятность развития опасных для жизни внутренних кровотечений.
В качестве более безопасной альтернативы для подобных лекарств канадские и китайские исследователи разработали покрытие из полиглицерола и полиэтиленгликоля, похожее по своей структуре и электрохимическим свойствам на то, как устроены стенки кровеносных сосудов. Это препятствует активации белка F12, отвечающего за запуск реакции свертывания крови, что мешает спонтанному появлению тромбов в результате столкновений молекул данного пептида с поверхностью медицинских приборов.
Для проверки работы этого покрытия ученые нанесли его на катетеры, проследили за его взаимодействиями с кровью людей и животных, а также подключили медицинские приборы с данным покрытием к кровеносной системе кроликов. Эти опыты показали, что разработка профессора Кижаккедатху и его коллег предотвратила спонтанное появление тромбов, и при этом она не провоцировала перемены в составе крови и не мешала образованию тромбов при повреждениях кожи и тканей тела подопытных животных.
Особенность покрытия, как отмечают ученые, делает его идеальным средством для предотвращения развития тромбов не только при переливании крови или при проведении краткосрочных хирургических операций, но и для защиты жизни и здоровья пациентов, подключенных к «искусственной почке» и прочим системам, непрерывно фильтрующим кровь. Все это позволит значительно улучшить качество здравоохранения, подытожили ученые.