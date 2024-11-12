Создано природоподобное антитромбовое покрытие для медицинских приборов

Для проверки работы этого покрытия ученые нанесли его на катетеры, проследили за его взаимодействиями с кровью людей и животных, а также подключили медицинские приборы с данным покрытием к кровеносной системе кроликов. Эти опыты показали, что разработка профессора Кижаккедатху и его коллег предотвратила спонтанное появление тромбов, и при этом она не провоцировала перемены в составе крови и не мешала образованию тромбов при повреждениях кожи и тканей тела подопытных животных.