Ставропольский эндокринолог и диетолог рассказала о последствиях жесткой диеты

Ставропольский эндокринолог и диетолог Оксана Хмельницкая рассказала в беседе с «КП — Северный Кавказ» о последствиях резкого похудения.
Специалист считает, что не каждое снижение веса идет организму на пользу. Если резко сесть на диету и ограничить себя в питании, организм получит стресс. Также замедлится метаболизм. И энергия будет синтезироваться не из жировых запасов, а из белковых. В итоге это может привести к потере мышц и отложению жира в области живота.
По словам эндокринолога, безопасным считается похудение, когда в неделю человек сбрасывает полкилограмма. То есть в месяц можно похудеть без вреда для здоровья от двух до четырех килограммов.