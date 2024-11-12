Ставропольский эндокринолог и диетолог рассказала о последствиях жесткой диеты

Специалист считает, что не каждое снижение веса идет организму на пользу. Если резко сесть на диету и ограничить себя в питании, организм получит стресс. Также замедлится метаболизм. И энергия будет синтезироваться не из жировых запасов, а из белковых. В итоге это может привести к потере мышц и отложению жира в области живота.