Олбани
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ставропольский эндокринолог и диетолог рассказала о последствиях жесткой диеты

Эндокринолог Хмельницкая назвала безопасное количество килограммов, которые можно сбросить за месяц.

Источник: Комсомольская правда

Ставропольский эндокринолог и диетолог Оксана Хмельницкая рассказала в беседе с «КП — Северный Кавказ» о последствиях резкого похудения.

Специалист считает, что не каждое снижение веса идет организму на пользу. Если резко сесть на диету и ограничить себя в питании, организм получит стресс. Также замедлится метаболизм. И энергия будет синтезироваться не из жировых запасов, а из белковых. В итоге это может привести к потере мышц и отложению жира в области живота.

По словам эндокринолога, безопасным считается похудение, когда в неделю человек сбрасывает полкилограмма. То есть в месяц можно похудеть без вреда для здоровья от двух до четырех килограммов.