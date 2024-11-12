«Счастью не было предела!»: В Ростове в 2024 году 15 педагогов с семьями получили ключи от служебного жилья

Жители донской столицы, выбравшие благородную профессию педагога, вносят огромный вклад в будущее города. Они дают путевку в жизнь своим воспитанникам, ученикам и студентам. И на этом непростом пути город старается их поддержать. Поэтому уже 15 педагогов в этом году получили квартиры. Об этом рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
15 ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ, НА ОЧЕРЕДИ ЕЩЕ 22.
— В нашем городе выстроена системная работа по предоставлению ростовским педагогам служебного жилья, — подчеркнул Алексей Валентинович. — Так, в этом году, который проходит под эгидой Года семьи, 15 человек с семьями получили квартиры в микрорайоне «ДОСААФ».
Среди обладателей ключей от служебного жилья есть и опытные педагоги, и начинающие свой профессиональный путь специалисты.
Как отметил глава, помещения были заранее отремонтированы и благоустроены, оборудованы сантехникой, специалисты провели в них клининговые мероприятия.
— В ближайшее время еще 22 педагога получат ключи и наполнят уютом собственное жилье, — поделился глава администрации.
Подобная мера поддержки показала свою эффективность, поэтому работа будет продолжена. Главное условие участия — отсутствия во владении недвижимости на территории Ростова-на-Дону.
«МЫ СОБРАЛИ ВСЕ СПРАВКИ И ПОДАЛИ ДОКУМЕНТЫ».
Новоселы поделились своей радостью. Так, Денис Зеркин получил ключи на августовской педагогической конференции. И теперь вместе с супругой Натальей и дочкой обустраивают быт на новом месте. Денис — учитель физкультуры в школе № 60, работает же второй год. Детворе нравится: молодой педагог не просто следит за выполнением упражнений, но и сам включается в процесс, а с таким примером и у ребят результаты растут.
— Всю жизнь я занимался футболом, но получил травму, и карьеру в спорте продолжить не смог. Но очень хотел работать с детьми, поэтому получил педагогическую специальность сначала в колледже, а после в институте, — делится Денис. — Огромная благодарность директору нашей школы, который просто сказал, что у меня есть возможность получить квартиру. Мы собрали все справки и подали документы. И где-то в начале августа узнали, что нам все-таки выдадут жилье.
И через полтора месяца после получения ключей молодая семья переехала в квартиру с готовым ремонтом. Нужно было ее только обустроить под свой домашний уклад.
— Это очень удобное место. Тихий, спокойный, уютный двор, есть детские площадки. Дом чистый: приятно в таком получить квартиру. Помню первое впечатление, когда зашли в нее — счастью не было предела! — признается Наталья.
ДРУЖНО ПЕРЕЕХАЛИ И СПРАВИЛИ НОВОСЕЛЬЕ.
На пару этажей ниже живет семья Тимура и Анастасии Базановых, они тоже работают в школе № 60. Муж ведет уроки музыки, а жена — заместитель директора по воспитательной работе. Супруги переехали в квартиру сразу, как только им вручили ключи. Перевозить вещи позвали родных и друзей, а потом вместе отметили новоселье.
— Когда дети пошли в школу второго сентября, мы после рабочего дня всей дружной компанией приехали сюда. Собирали шкафы, кухню, все перевозили. По-моему, прекрасное начало учебного года, — улыбается Тимур. — Хочется выразить большую благодарность главе администрации нашего города — Алексею Валентиновичу Логвиненко за такую возможность, что он поддержал инициативу управления образования.
После того жилья, что учителя снимали сами, их радуют новые квартиры — просторные и светлые.
— Раньше мы снимали жилье, а теперь можем исключить эту внушительную статью расхода. И на сэкономленные деньги приобретаем полезные вещи в дом, в том числе бытовую технику.
Добавим, что всего за четыре последних года для работников педагогической отрасли выделено 125 служебных квартир.