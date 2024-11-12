«Счастью не было предела!»: В Ростове в 2024 году 15 педагогов с семьями получили ключи от служебного жилья

— Всю жизнь я занимался футболом, но получил травму, и карьеру в спорте продолжить не смог. Но очень хотел работать с детьми, поэтому получил педагогическую специальность сначала в колледже, а после в институте, — делится Денис. — Огромная благодарность директору нашей школы, который просто сказал, что у меня есть возможность получить квартиру. Мы собрали все справки и подали документы. И где-то в начале августа узнали, что нам все-таки выдадут жилье.