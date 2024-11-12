В калининградском онкоцентре заработал единый многоканальный телефон

В калининградском онкоцентре заработал многоканальный телефон. Связаться со специалистами можно по номеру 56−99−00. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.
В онкоцентре отметили, что регистратура перестала справляться с обработкой поступающих вопросов. Иногда пациенты не могли дозвониться до учреждения.
«Действительно, с каждым днём онкоцентр набирает обороты, процессов происходит всё больше и больше, растёт и активность со стороны пациентов. Регистратура не справляется с обработкой поступающих вопросов. Чтобы исправить ситуацию, в нашем учреждении заработал кол-центр с многоканальным телефоном 56−99−00».
Операторы будут отвечать на вопросы пациентов и помогать с записью. При необходимости специалисты могут соединить с отделениями медицинского учреждения.
Онкоцентр открывали поэтапно с весны 2024 года. В конце мая в учреждении заработала поликлиника, а в августе — круглосуточный стационар.
Ранее власти отмечали, что с мая в онкоцентре оказали около 20 тысяч различных видов медицинских услуг, провели более девяти тысяч исследований. С 19 августа, после запуска стационара, там пролечили 635 человек.
Онкологический центр в Родниках строили с 2018 года. Во время работ сменился подрядчик, а сроки сдачи объекта несколько раз переносили. Медицинское учреждение ввели в эксплуатацию в январе 2024 года. На реализацию проекта выделяли 9,56 миллиарда рублей.