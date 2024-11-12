В калининградском онкоцентре заработал единый многоканальный телефон

«Действительно, с каждым днём онкоцентр набирает обороты, процессов происходит всё больше и больше, растёт и активность со стороны пациентов. Регистратура не справляется с обработкой поступающих вопросов. Чтобы исправить ситуацию, в нашем учреждении заработал кол-центр с многоканальным телефоном 56−99−00».