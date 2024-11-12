Гид для туристов по Великому Устюгу: памятники, музеи, развлечения, проживание

* Опоки. Это высокие скалы, расположенные на берегу реки Сухоны в 70 км от Великого Устюга. Высота этого геологического образования превышает 60 метров. Считается, что Опоки появились около двухсот шестидесяти миллионов лет назад, на закате Пермского периода. Сегодня они по праву считаются одной из красивейших природных жемчужин Вологодчины. В 1940—1947 годах в одноименной деревне, расположенной здесь же, была зона ГУЛАГа. Сюда ссылались заключенные со всей России, в основном, представители культурных профессий — писатели, поэты, музыканты. Они строили дамбу для обращения вспять реки Сухоны, но у них ничего не вышло, отмечает Козулин. Три года просуществовал этот лагерь и был закрыт. Сегодня на его месте установлен поклонный крест.

