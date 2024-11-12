Мэрия советует омичам оспаривать штрафы за неправильную парковку

Сегодня, 12 ноября, прошло очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления в Омском горсовете. Одним из вопросов, который обсудили депутаты, стали штрафы за парковку на газонах, детских площадках и в других не предназначенных для этого местах. Омичей, напомним, только в этом году оштрафовали за такие нарушения на 19 миллионов рублей.