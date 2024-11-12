Мэрия советует омичам оспаривать штрафы за неправильную парковку

Сегодня, 12 ноября, прошло очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления в Омском горсовете. Одним из вопросов, который обсудили депутаты, стали штрафы за парковку на газонах, детских площадках и в других не предназначенных для этого местах. Омичей, напомним, только в этом году оштрафовали за такие нарушения на 19 миллионов рублей.
Глава департамента финансов омской мэрии Ольга Илютикова рассказала, что аренда оборудования «ПаркНет», которое используется для поиска и фотофиксации неправильно припаркованных машин, многократно себя окупила. Так, за четыре года использования городской бюджет заплатил всего 7,5 миллиона рублей, в то время как наложенные штрафы принесли порядка 50 миллионов. Причём речь идёт именно о сумме, которую фактически заплатили нарушители, подчеркнула Илютикова.
Директор департамента контроля Марк Рогозин, в свою очередь, отметил, что некоторые решения суд признаёт ошибочными и отменяет. Речь идёт о примерно 3% случаев. Связано это с техническими огрехами работы системы.
«Любой человек, который не согласен со штрафом, может его оспорить. Мы даже будем рады, ведь каждый такой прецедент позволяет улучшить систему», — подчеркнул он.
Сейчас в Омске работают три экипажа, оснащённых «ПаркНетами». Мэрия раздумывает о том, чтобы довести их число до пяти — по одному на округ.