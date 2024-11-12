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Бастрыкин взял под контроль ситуацию с отловом бродячих псов в Коркино

Местные жители жалуются на отсутствие мер по решению ситуации.

Источник: РИА "Новости"

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации об отсутствии мер к отлову бродячих собак в Коркино Челябинской области, сообщили в СКР по Челябинской области.

В СМИ сообщается, что по городу бродят стаи бездомных псов, в том числе около школ. Местные боятся за свою безопасность. Какие-либо меры по решению вопроса не предпринимаются.

«В СУ СК России по Челябинской области по данному факту организована процессуальная проверка», — написано в телеграм-канале СУ СК России по Челябинской области.

Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.