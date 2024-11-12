В Ростове на содержание Западной хорды направят семь млн рублей

В Ростове-на-Дону ищут подрядчика, который займется содержанием Западной хорды. Об этом сообщили на сайте Госзакупок.
Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика, который займется содержанием Западной хорды от автодороги А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог до моста через реку Дон на западном обходе. В его обязанности будет входить содержание земляного полотна, водоотока, состояние дорожной одежды. Также необходимо устанавливать элементы обустройства автодорог до особого обслуживания участка зимой. Всего в обязанности подрядчика будет входить 460 пунктов.
На все необходимые работы выделено порядка семи миллионов рублей. Все работы необходимо выполнить в два периода: с 1 по 31 декабря этого года и с 1 января до 30 июня 2025 года.