В Самарской области снова начался рост заболеваемости ОРВИ

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ выросла на 0,3%. Тогда было выявлено 12698 случаев ОРВИ, а показатель на 10 тысяч населения составлял 40,4. При этом сейчас показатель на 10 тысяч населения — 40,5, это выше эпидпорога на 2,9%.