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В Самарской области снова начался рост заболеваемости ОРВИ

В Самарской области 12740 человек заболели ОРВИ за неделю.

Источник: Комсомольская правда

За неделю, с 4 по 10 ноября, в Самарской области немного выросла заболеваемость ОРВИ. По данным на 45 неделю 2024 года в регионе заболели 12740 человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.

— Эпидемический порог превышен в возрастной группе 15 лет и старше на 79,9%, а снижен — в группах: 0−2 года (на 61,7%), 3−6 лет (на 60,7%), 7−14 лет (на 42,4%), — рассказали в пресс-службе.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ выросла на 0,3%. Тогда было выявлено 12698 случаев ОРВИ, а показатель на 10 тысяч населения составлял 40,4. При этом сейчас показатель на 10 тысяч населения — 40,5, это выше эпидпорога на 2,9%.

Согласно результатам лабораторного мониторинга, в Самарской области циркулируют парагрипп, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы.

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