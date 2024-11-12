Центр орфанных заболеваний могут открыть в Нижнем Новгороде

Центр орфанных заболеваний планируют создать на базе нижегородской областной детской клинической больницы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
В настоящее время вопрос финансирования проекта решается правительством региона. Также на базе НОДКБ может возникнуть эндокринологический центр.
— Детей с диабетом в регионе около 1000. Все они обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, при этом важно осуществлять и динамическое наблюдение таких пациентов, — передает слова главного врача НОДКБ Светланы Белозеровой Алексей Никонов.
Напомним. что ранее нутрициолог Екатерина Кулова рассказала нижегородцам, как похудеть к Новому году. Прежде всего, необходимо установить три приема пищи и один-два перекуса. При этом, перекус должен быть полезным и легким, например, йогурт, бутерброд или сухофрукты. Врач рекомендует создать суточный дефицит в 500 калорий. Лучше отказаться от привычки пить чай с конфетами или шоколадом в течение дня.
Также мы писали, что редчайший дерматит Дюринга обнаружили у нижегородского подростка. Как отмечается, заболеваемость данным дерматитом в России составляет всего 0,8 случаев на 100 тысяч населения. Такая реакция возникает из-за непереносимости глютена — клейковой пшеницы.