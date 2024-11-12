Центр орфанных заболеваний могут открыть в Нижнем Новгороде

Напомним. что ранее нутрициолог Екатерина Кулова рассказала нижегородцам, как похудеть к Новому году. Прежде всего, необходимо установить три приема пищи и один-два перекуса. При этом, перекус должен быть полезным и легким, например, йогурт, бутерброд или сухофрукты. Врач рекомендует создать суточный дефицит в 500 калорий. Лучше отказаться от привычки пить чай с конфетами или шоколадом в течение дня.