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В Крыму ученые планируют производить из медуз косметику

Крымские ученые запатентовали крем с экстрактом медузы.

Источник: Комсомольская правда

Крымские ученые планируют производить из медуз крема, маски, патчи, а также средства по борьбе с постакне. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым».

Так, уже в прошлом месяце ученые запатентовали крем с экстрактом медуз, а еще БАДы из мидий. Крем из стрекающих, по словам специалистов, увлажнит и напитает кожу. А БАДы из двустворчатых моллюсков восполнят организм коллагеном, очистят кровь и улучшат зрение.

Ученые надеются, что в будущем косметика из медуз станет лечебной и будет продаваться в аптеках. Так как желетелые еще помогают в заживлении ран, избавляют от шрамов и борются с постакне.