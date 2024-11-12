Более 250 новых случаев заражения коронавирусом выявили на Кубани

В Краснодаре зафиксировано более 80 случаев коронавируса, в Новороссийске — свыше 20, в Сочи и Мостовском районе — более 10. В Ейске зарегистрировано восемь случаев, в Армавире и Кущевском районе — по шесть. В Динском и Курганинском районах заболели по пять человек, в Северском и Новокубанском районах выявлено по четыре случая. В Горячем Ключе, а также в Апшеронском, Гулькевичском, Крымском, Приморско-Ахтарском и Тимашевском районах зарегистрировано по три случая. В Белореченском, Брюховецком, Выселковском, Кавказском, Каневском, Отрадненском, Павловском, Староминском, Тбилисском, Успенском и Усть-Лабинском районах было обнаружено два заболевших. В Анапе, Геленджике, а также в Абинском, Калининском, Красноармейском, Крыловском и Ленинградском районах зафиксировано по одному случаю заболевания.