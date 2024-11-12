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Нижегородка заразилась вирусом Коксаки

Очередной случай заражения вирусом Коксаки зафиксирован в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Источник: Государственный научный центр дерматовенерологии

Женщина с высыпаниями на руках обратилась в филиал госцентра дерматовенерологии и косметологии.

Врач-дерматолог Илья Макарычев отметил, что эта инфекция не новая, но чаще встречается летом, поэтому паника вокруг вируса раздута. По его словам, инфекция очень заразная и распространяется через мокроту, назальные, пероральные выделения или через кал.

Болезнь начинается с лёгкой лихорадки, болей в горле, кашля, головной боли, общего недомогания, диареи. Высыпания возникают через 1−2 дня. Инкубационный период длится 3−6 дней.

Лечение требуется симптоматическое. В редких случаях могут возникать осложнения: спонтанный аборт, энцефалит, интерстициальная пневмония, миокардит, менингоэнцефалит.

Отмечается, что риск осложнений выше, когда болезнь вызвана энтеровирусом EVA71, вакцина от которого пока в разработке.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородский инфекционист Тихомолова рассказала об особенностях вируса Коксаки.

здоровье