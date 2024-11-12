Нижегородка заразилась вирусом Коксаки

Женщина с высыпаниями на руках обратилась в филиал госцентра дерматовенерологии и косметологии.
Врач-дерматолог Илья Макарычев отметил, что эта инфекция не новая, но чаще встречается летом, поэтому паника вокруг вируса раздута. По его словам, инфекция очень заразная и распространяется через мокроту, назальные, пероральные выделения или через кал.
Болезнь начинается с лёгкой лихорадки, болей в горле, кашля, головной боли, общего недомогания, диареи. Высыпания возникают через 1−2 дня. Инкубационный период длится 3−6 дней.
Лечение требуется симптоматическое. В редких случаях могут возникать осложнения: спонтанный аборт, энцефалит, интерстициальная пневмония, миокардит, менингоэнцефалит.
Отмечается, что риск осложнений выше, когда болезнь вызвана энтеровирусом EVA71, вакцина от которого пока в разработке.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородский инфекционист Тихомолова рассказала об особенностях вируса Коксаки.