Нижегородка заразилась вирусом Коксаки

Врач-дерматолог Илья Макарычев отметил, что эта инфекция не новая, но чаще встречается летом, поэтому паника вокруг вируса раздута. По его словам, инфекция очень заразная и распространяется через мокроту, назальные, пероральные выделения или через кал.