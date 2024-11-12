ОПГ из Китая пыталась вывезти из Забайкалья бивни моржа и зубы кашалота

В багаже туристов нашли невостребованные чемоданы с зубами и бивнями. Также более 260 дериватов нашли в домах участников преступной группировки в Забайкальске и Краснодаре. Сейчас заведено уголовное дело. Членам ОПГ может грозить до 12 лет колонии со штрафом в два миллиона.