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ОПГ из Китая пыталась вывезти из Забайкалья бивни моржа и зубы кашалота

Таможенники изъяли контрабанды на три миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Читинские таможенники пресекли работу ОПГ из Китая. Как сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы, вывезти бивни моржа и зубы кашалота на три миллиона пытался гражданин Китая.

— Он совместно с подельниками приобретал дериваты морских животных у частных лиц в интернете и отправлял их посылками в Забайкальск для последующего нелегального перемещения через границу. Раскрыть преступную схему удалось при таможенном досмотре следовавшего в Маньчжурию автобуса, — поделились в пресс-службе.

В багаже туристов нашли невостребованные чемоданы с зубами и бивнями. Также более 260 дериватов нашли в домах участников преступной группировки в Забайкальске и Краснодаре. Сейчас заведено уголовное дело. Членам ОПГ может грозить до 12 лет колонии со штрафом в два миллиона.