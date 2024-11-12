Депутаты Ростовской области выступили за создание сети приютов для животных

Аргументом стало то, что Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» наделяет региональные органы государственной власти только правом создавать и обеспечивать функционирование приютов. Однако в нем нет положений, которые наделяют обязанностями создания приютов для животных ни на органы государственной власти субъектов Российской Федерации, ни на органы местного самоуправления.