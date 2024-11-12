Депутаты Ростовской области выступили за создание сети приютов для животных

Депутаты законодательного собрания Ростовской области выступили за создание сети приютов для животных. Соответствующая информация появилась на официальном сайте донского парламента.
Парламентарии разместили на сайте обращение к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову о необходимости разработки и реализации федерального проекта «Создание сети приютов для животных».
Аргументом стало то, что Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» наделяет региональные органы государственной власти только правом создавать и обеспечивать функционирование приютов. Однако в нем нет положений, которые наделяют обязанностями создания приютов для животных ни на органы государственной власти субъектов Российской Федерации, ни на органы местного самоуправления.
Депутаты также считают, что это гуманная мера, которая поможет уменьшить численность бездомных животных.