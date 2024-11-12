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Певица Тося Чайкина рассказала, почему решила сменить образ

Еще летом инди-поп-певица удивила публику тем, что постриглась наголо прямо во время своего сольного концерта.

Источник: Звук

Еще летом инди-поп-певица удивила публику тем, что постриглась наголо прямо во время своего сольного концерта.

Артистка рассказала, что сподвигло ее на резкие изменения, в эфире «Авторадио».

У меня был тяжелый год, и я в очередной раз решила обнулиться. Это способствует не только внутренним изменениям, но и внешним. Я еще и похудела на 8 килограммов.

Тося Чайкина.

певица.

Тося Чайкина выпустила свой дебютный EP «Цветы» в 2018-м. Однако популярность пришла к ней в 2022-м после коллаборации с Маркулом и саунд-продюсером Shumno. Их фит «Стрелы» (2022) стал хитом и быстро занял первые строчки чартов.

Ранее, в октябре, Тося и рок-группа «Три дня дождя» представили трек «Земля», который вошел в саундтрек сериала «Амура» (2024-…). На песню также был выпущен клип.