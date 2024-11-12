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Лучшие фото 12 ноября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Перемещенные палестинцы возвращаются в город Газа после бегства из северной части сектора в результате израильской военной операции.

Источник: Reuters

Обувь волонтеров, которые отправились в пострадавшие от наводнения районы, во время общенациональной акции протеста испанских студентов против мер экстренного реагирования на смертоносное наводнение на востоке Испании с призывами к отставке регионального руководителя Валенсии Карлоса Масона.

Источник: Reuters

Автомобили на Кодорском мосту, заблокированном противниками ратификации соглашения между Абхазией и Россией об инвестициях.

Источник: РИА "Новости"

Показательное выступление многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э на Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун.

Источник: РИА "Новости"

Занятия гимнастикой цигун в китайской провинции Аньхой.

Источник: IMAGO/CFOTO/TASS

Сбор урожая риса в Камбодже.

Источник: Heng Sinith/AP/TASS