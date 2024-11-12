Лучшие фото 12 ноября

Обувь волонтеров, которые отправились в пострадавшие от наводнения районы, во время общенациональной акции протеста испанских студентов против мер экстренного реагирования на смертоносное наводнение на востоке Испании с призывами к отставке регионального руководителя Валенсии Карлоса Масона.