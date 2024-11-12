Лучшие фото 12 ноября

Перемещенные палестинцы возвращаются в город Газа после бегства из северной части сектора в результате израильской военной операции.
Обувь волонтеров, которые отправились в пострадавшие от наводнения районы, во время общенациональной акции протеста испанских студентов против мер экстренного реагирования на смертоносное наводнение на востоке Испании с призывами к отставке регионального руководителя Валенсии Карлоса Масона.
Автомобили на Кодорском мосту, заблокированном противниками ратификации соглашения между Абхазией и Россией об инвестициях.
Показательное выступление многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э на Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун.
Занятия гимнастикой цигун в китайской провинции Аньхой.
Сбор урожая риса в Камбодже.