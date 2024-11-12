Создан абсорбирующий полимер для борьбы с дефицитом влаги в почвах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с коллегами из Китая создали абсорбирующий полимер из коровьего навоза для борьбы с дефицитом влаги в почвах. Разработка увеличивает водоудерживающую способность почвы в два-три раза, что особо важно для засушливых регионов, сообщили в пресс-службе СПбГУ.
«Этот экологичный полимер синтезируется с использованием лигноцеллюлозы. Эта биомасса в большом количестве содержится в коровьем навозе и позволяет обогащать почву полезными элементами и удерживать влагу. Поскольку сырьем для технологии служат сельскохозяйственные отходы, стоимость производства невысока, поэтому наша разработка может эффективно использоваться в сельском хозяйстве», — привели в пресс-службе слова исполняющего обязанности заведующего кафедрой прикладной экологии СПбГУ, профессора Евгения Абакумова.
Полимеры помогают растениям сохранять влагу в засушливых условиях, тем самым способствуя их росту и выживанию. Сегодня активно используются полимеры в виде порошков, гранул или суспензий, однако нынешняя технология их производства подразумевает использование химических соединений, которые могу негативно влиять на экологию.
По данным пресс-службы, разработка ученых СПбГУ и китайских ученых выполнена в рамках деятельности НЦМУ «Агротехнологии будущего». Как показали исследования, водоудерживающая способность почвы с добавлением созданного полимера увеличивается в 2−3 раза по сравнению с исходной, а эффект водоудержания сохраняется до 120 часов.
По словам Абакумова, разработка также будет способствовать решению проблем с утилизацией навоза, которая может быть у крупных агрохолдингов. Лигноцеллюлоза, которую используют при производстве полимера, представляет собой растительное сухое вещество — это наиболее доступное сырье на Земле для производства биотоплива. Добывается эта биомасса из различных источников, в том числе из леса, сельскохозяйственных культур, отходов деревообрабатывающей промышленности и даже бытовых отходов.
Разработанный материал обладает высокой экологической адаптивностью, подходит как для кислых, так и для щелочных почв. Кроме этого, полимер улучшил пористую структуру почвы и устойчивость растений к засухе, продлевая время их выживания в условиях дефицита воды и увеличивая вес свежих растений почти в 2,5 раза.