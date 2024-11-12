Создан абсорбирующий полимер для борьбы с дефицитом влаги в почвах

По словам Абакумова, разработка также будет способствовать решению проблем с утилизацией навоза, которая может быть у крупных агрохолдингов. Лигноцеллюлоза, которую используют при производстве полимера, представляет собой растительное сухое вещество — это наиболее доступное сырье на Земле для производства биотоплива. Добывается эта биомасса из различных источников, в том числе из леса, сельскохозяйственных культур, отходов деревообрабатывающей промышленности и даже бытовых отходов.