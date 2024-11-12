Олбани
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавший при взрыве газа в Нововоронеже подросток пошел на поправку

Пациента готовятся перевести в общую палату.

Источник: Комсомольская правда

Врачи сообщили о состоянии 16-летнего подростка, пострадавшего в результате взрыва газа в доме Нововоронежа. Мальчик пришел в себя и идет на поправку. В ближайшее время его собираются перевести из реанимации в общую палату больницы.

Напомним, взрыв в трехкомнатной квартире девятиэтажного дома на улице Набережной в Нововоронеже прогремел о начале третьего ночи 6 ноября. В результате ЧП погибла 48-летняя хозяйка «трешки». Ее 16-летний сын и еще двое жильцов дома получили травмы. Несколько семей лишились жилья, так как взрывом разворотило стену между квартирами. Их разместили в гостинице местного стадиона «Манеж — Арена».

Как выяснила «Комсомолка», несколько месяцев назад погибшая женщина потеряла мужа и не могла оправиться от горя. Теперь их сын остался круглым сиротой на попечении престарелой бабушки.

медицина