Пострадавший при взрыве газа в Нововоронеже подросток пошел на поправку

Напомним, взрыв в трехкомнатной квартире девятиэтажного дома на улице Набережной в Нововоронеже прогремел о начале третьего ночи 6 ноября. В результате ЧП погибла 48-летняя хозяйка «трешки». Ее 16-летний сын и еще двое жильцов дома получили травмы. Несколько семей лишились жилья, так как взрывом разворотило стену между квартирами. Их разместили в гостинице местного стадиона «Манеж — Арена».