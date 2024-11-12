В Большереченский зоопарк вернулся белый мишка

Добавим, что в зоопарке завершили реконструкцию вольера для медведей. Были оборудованы специализированные чаши для купания, берлоги, а также укрытия. Напомним, в апреле 2023 года в зоопарке случилась трагедия, во время купания погибла любимица омичей, медведица Забава. Она скончалась от инсульта, который настиг ее под водой.