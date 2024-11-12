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В Большереченский зоопарк вернулся белый мишка

Медведица по имени Думка уже осваивает свои новые владения.

Источник: Комсомольская правда

В Большереченском зоопарке появилась белая медведица по имени Думка. Ей скоро исполнится 20 лет. О радостном событии сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём Telegram-канале.

«Медведице скоро исполнится 20 лет, она переехала к нам из Москвы и сейчас осваивает новый вольер. Полюбоваться на Думку можно будет уже в декабре», — рассказал глава региона.

Как рассказали сотрудники Большереченского зоопарка, думка родилась в дикой природе, на острове Врангеля. Её малышкой забрали люди. На новом месте Думка быстро осваивается. Она уже узнает по запаху сотрудников зоопарка.

Фото: медведица Забава (февраль 2023 года) Большереченский зоопарк.

Добавим, что в зоопарке завершили реконструкцию вольера для медведей. Были оборудованы специализированные чаши для купания, берлоги, а также укрытия. Напомним, в апреле 2023 года в зоопарке случилась трагедия, во время купания погибла любимица омичей, медведица Забава. Она скончалась от инсульта, который настиг ее под водой.