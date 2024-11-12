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Почти 40 жителей Башкирии попали в больницу с коронавирусом

Озвучены свежие данные по ковиду.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна статистика за минувшую неделю, отражающую эпидобстановку с коронавирусом в Башкирии. Согласно данным федерального оперштаба, с 4 по 10 ноября в республике было диагностировано 522 факта заболевания ковидом.

Из числа новых зараженных 36 инфицированным понадобилась медицинская помощь в условиях стационара. В то же время показатель выздоровления за неделю вырос на 427 случаев.

Новых смертей, вызванных осложнениями из-за коронавируса, отмечено за указанный период не было.

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