Почти 40 жителей Башкирии попали в больницу с коронавирусом

Стала известна статистика за минувшую неделю, отражающую эпидобстановку с коронавирусом в Башкирии. Согласно данным федерального оперштаба, с 4 по 10 ноября в республике было диагностировано 522 факта заболевания ковидом.
Из числа новых зараженных 36 инфицированным понадобилась медицинская помощь в условиях стационара. В то же время показатель выздоровления за неделю вырос на 427 случаев.
Новых смертей, вызванных осложнениями из-за коронавируса, отмечено за указанный период не было.
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