Водителям запретят выезжать на лед на всей территории Нижегородской области

По его словам, исключением из этого правила станет единственная в регионе ледовая переправа через Суру в Пильнинском районе. По словам генерала, часто водители не могут оценить реальной опасности при выезде на лед. Они ничего не знают об особенностях течения на разных участках реки, но уверены, что толщина льда выдержит и их, и автомобиль. В результате автомобиль может провалиться под лед, а люди погибнуть.