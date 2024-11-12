Власти опровергли сообщения о том, что в Ростове больную девочку не могут транспортировать в больницу

В Ростовской области власти опровергли сообщения о том, что в Ростове-на-Дону больную девочку не могут транспортировать в медицинское учреждение. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона 12 ноября.
По данным ведомства, сейчас специалисты оказывают всю необходимую помощь ребенку. Девочка находится под пристальным наблюдением врачей.
— Также все необходимое медицинское оборудование, в том числе транспортные машины и установки диализа, есть на базе областных медицинских организаций, — заверили в пресс-службе.
Напомним, в Ростове-на-Дону 12 ноября детский сад закрыли на несколько дней из-за кишечной инфекции. Среди детей дошкольного учреждения № 37 зафиксировали случаи заболевания энтеровирусной инфекцией. Специалисты провели обработку всех помещений и оборудования учреждения.