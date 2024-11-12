В омских школах звонки заменят музыкальные композиции

А уже начиная с января, тематика мелодий будет связана с важнейшими для страны событиями. Тематика будет тесно перекликаться с темами занятий «Разговоры о важном». такой подход к организации школьной жизни поможет сделать процесс обучения школьников более интересным и запоминающимся.