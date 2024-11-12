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В омских школах звонки заменят музыкальные композиции

Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

Источник: Комсомольская правда

Пилотный проект «Музыка вместо звонков» запустят в школах Омска уже после осенних каникул. Сообщается, что каждый месяц вместо привычного звонка школьников на уроки их позовет музыкальный отрывок из популярного произведения.

Первыми музыкальными композициями станут произведения Александры Пахмутовой — «Орлята учатся летать», «Хорошие девчата», «Надежда» и «Трус не играет в хоккей». Перед новым годом ученики послушают произведения Петра Чайковского.

А уже начиная с января, тематика мелодий будет связана с важнейшими для страны событиями. Тематика будет тесно перекликаться с темами занятий «Разговоры о важном». такой подход к организации школьной жизни поможет сделать процесс обучения школьников более интересным и запоминающимся.

музыка