В омских школах звонки заменят музыкальные композиции

Пилотный проект «Музыка вместо звонков» запустят в школах Омска уже после осенних каникул. Сообщается, что каждый месяц вместо привычного звонка школьников на уроки их позовет музыкальный отрывок из популярного произведения.
Первыми музыкальными композициями станут произведения Александры Пахмутовой — «Орлята учатся летать», «Хорошие девчата», «Надежда» и «Трус не играет в хоккей». Перед новым годом ученики послушают произведения Петра Чайковского.
А уже начиная с января, тематика мелодий будет связана с важнейшими для страны событиями. Тематика будет тесно перекликаться с темами занятий «Разговоры о важном». такой подход к организации школьной жизни поможет сделать процесс обучения школьников более интересным и запоминающимся.