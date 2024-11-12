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Когда откроются елочные базары в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Елочные базары в Симферополе начнут работать с 1 декабря, сообщил РИА Новости Крым начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Олег Симонов.

Источник: РИА "Новости"

Найти главное новогоднее украшение дома в Симферополе можно по следующим адресам:

  • Героев Сталинграда (у дома № 33),

  • Ракетная, 17,

  • Бородина, 1,

  • Тепличная/ Бородина, 22,

  • проспект Победы, 3 и 61,

  • Киевская, 24,

  • Беспалова, 49-б,

  • Гурзуфская, 3/1,

  • Турецкая, 32,

  • Севастопольская, 70-а/2 и 29,

  • перекресток улиц Севастопольская, 22 и Самокиша.

Олег Симонов уточнил, что полноценно работать елочные базары, как правило, начинают с середины месяца.

В прошлом году новогодние деревья везли в Крым из Екатеринбурга, Пензы, Челябинска и других регионов России.