Когда откроются елочные базары в Симферополе

Найти главное новогоднее украшение дома в Симферополе можно по следующим адресам:
- Героев Сталинграда (у дома № 33),
Ракетная, 17,
Бородина, 1,
Тепличная/ Бородина, 22,
проспект Победы, 3 и 61,
Киевская, 24,
Беспалова, 49-б,
Гурзуфская, 3/1,
Турецкая, 32,
Севастопольская, 70-а/2 и 29,
перекресток улиц Севастопольская, 22 и Самокиша.
Олег Симонов уточнил, что полноценно работать елочные базары, как правило, начинают с середины месяца.
В прошлом году новогодние деревья везли в Крым из Екатеринбурга, Пензы, Челябинска и других регионов России.