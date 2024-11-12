Температура на периферии Москвы за последние 2,5 века выросла

Среднегодовая температура воздуха в Москве за последние 243 года «менялась немонотонно», также уточнили в университете. Потепление, пик которого пришелся на 1820−1830-е годы, сменилось слабым похолоданием в середине и конце XIX века, которое снова уступило место потеплению с начала XX века. В последние десятилетия оно немного замедлилось. «Сильнее всего потеплели в Москве январи: на 5 градусов за 243 года. Летом и в начале осени вековые изменения климата незначимы», — сказал Локощенко, чьи слова приводятся в сообщении.