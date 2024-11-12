Температура на периферии Москвы за последние 2,5 века выросла

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Температура воздуха на периферии Москвы с 1779 года увеличилась в среднем на 2,8 градуса. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Ученые географического факультета МГУ впервые проанализировали полный объем данных о температуре воздуха в Москве за всю историю регулярных инструментальных измерений — с 1779 года. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.
«Полученные результаты позволили уточнить величину векового тренда, принимая во внимание дополненные ранние данные. Температура воздуха на периферии столицы увеличилась за 243 года в среднем на 2,8 градуса, а в сельской местности Подмосковья — не менее чем на 1,6 градуса», — говорится в сообщении.
По словам руководителя исследования, ведущего научного сотрудника кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаила Локощенко, в исследовании впервые были использованы данные Мангеймского метеорологического общества, опубликованные в XVIII веке. Ученые также впервые изучили номера Медико-физического журнала за 1821 год, в которых оказались ранее не исследованные климатологами результаты наблюдений в Москве за 1816 и 1817 года.
«Благодаря этим находкам удалось установить, например, что в конце XVIII века в Москве отмечалась крайне низкая температура, вплоть до минус 37 [и даже] минус 39 градусов. А в 1816 “году без лета”, когда погода во многих регионах мира после извержения вулкана Тамборы была аномально холодной, температура в Москве оказалась хоть и невысокой, но далекой от рекордно низких значений», — сообщили в МГУ.
Среднегодовая температура воздуха в Москве за последние 243 года «менялась немонотонно», также уточнили в университете. Потепление, пик которого пришелся на 1820−1830-е годы, сменилось слабым похолоданием в середине и конце XIX века, которое снова уступило место потеплению с начала XX века. В последние десятилетия оно немного замедлилось. «Сильнее всего потеплели в Москве январи: на 5 градусов за 243 года. Летом и в начале осени вековые изменения климата незначимы», — сказал Локощенко, чьи слова приводятся в сообщении.