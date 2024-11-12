В Симферополе установят 250 боксов с реагентами для обработки дорог

В Симферополе планируют установить 250 боксов с реагентами для обработки дорог. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Михаил Афанасьев.
«Несмотря на теплую погоду, коммунальные службы города уже готовы к зиме», — отметил градоначальник.
По его словам, техники, материала и личного состава в крымской столице достаточно. Осенью и зимой по ночам будут работать 32 человека, а в дневное время — 15. При этом будут разработаны графики работы.
«Устанавливается 250 боксов с реагентами для обработки дорог при гололедице на остановках общественного транспорта, в оживленных местах», — рассказал Афанасьев.
По его словам, тогда уборщикам будет удобно брать реагенты и обрабатывать свой участок.