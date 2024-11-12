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В Новосибирске началась масштабная проверка грузового транспорта

Она продлится несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирская Госавтоинспекция начала профилактическое мероприятие под названием «Грузовой транспорт», в рамках которого сотрудники проверят профильные предприятия и индивидуальных предпринимателей.

— Мероприятие проводят с 11 по 15 ноября в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей грузового транспорта и снижения тяжести их последствий, — сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В первую очередь, инспекторы ищут нарушения правил перевозки грузов и требований технического регламента грузовиков.

Помимо этого, они проконтролируют соблюдение водителями режима труда и отдыха. Это подразумевает наличие тахографа в каждом грузовом автомобиле.

Напомним, что накануне ДТП с фурой перекрыло движение по улице Петухова в Новосибирске.