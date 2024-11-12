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Баста вспоминает прошлое в клипе на новый трек «Про бабки»

Российский рэпер Баста представил песню «Про бабки», наполненную размышлениями о творческом пути артиста и его настоящих ценностях. На композицию также вышло ностальгическое музыкальное видео.

Источник: Звук

Российский рэпер Баста представил песню «Про бабки», наполненную размышлениями о творческом пути артиста и его настоящих ценностях. На композицию также вышло ностальгическое музыкальное видео.

«Я писал каждый день, ведь я знал, что количество вырастет в качество», — поет Баста в новом рефлексирующем треке.

В клипе присутствует много архивных записей. Среди них — старые концерты рэпера, работа в студии и много личных кадров, на которых можно даже увидеть семью артиста.

Ранее Баста признался, что всегда поет в караоке трек Александра Серова «Мадонна».