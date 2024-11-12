В Ростовскую область сократился импорт мандаринов на 23%

В Ростовской области импорт мандаринов сократился на 23%. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.
Согласно опубликованной информации, поставки свежих мандаринов в донской регион из-за рубежа с октября прошлого года по октябрь текущего года сократились на 23%. Так, объем импорта мандаринов за 2024-й составил 20 тонн. В прошлом году этот показатель достигал 26 тонн. Известно, что поставщиком мандаринов в наш регион является Иран.
На рынках Ростовской области стоимость любимого новогоднего лакомства колеблется от 200 до 350 рублей. На стоимость влияет сорт, размер, степень сохранности и зрелости фрукта.
Напомним, что в Ростовской области за месяц сливочное масло подорожало на 53 рубля. Так, стоимость за килограмм продукта составляет 963 рубля.