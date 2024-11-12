В Ростовскую область сократился импорт мандаринов на 23%

Согласно опубликованной информации, поставки свежих мандаринов в донской регион из-за рубежа с октября прошлого года по октябрь текущего года сократились на 23%. Так, объем импорта мандаринов за 2024-й составил 20 тонн. В прошлом году этот показатель достигал 26 тонн. Известно, что поставщиком мандаринов в наш регион является Иран.