«Высота снежного покрова достигнет 4 — 5 см». Европейские синоптики предупредили о снеге в Беларуси уже 14 ноября

В Беларуси может образоваться снежный покров уже 14 ноября, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Так, по информации Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), в Беларуси с четверга на пятницу может выпасть снег, достаточный для образования снежного покрова. Предположительно 14 ноября с северо-запада после 15.00 часов на территорию Беларуси сместится атмосферный фронт окклюзии. Однако эта окклюзия будет теплой, то есть более прохладная воздушная масса сменится менее прохладной и в регион начнет поступать воздух из Атлантики.
Европейские синоптики уверены, что за счет этого во время прохождения фронта сменится фаза осадков, мокрый снег будет переходить в дождь, температура на пару градусов вырастет. Но все же на непродолжительное время в Беларуси может образоваться снежный покров. Синоптики ECMWF предполагают, что на северо-западе страны высота снежного покрова достигнет 4 — 5 сантиметров.
Также и в Минске 14 ноября предварительно прогнозируются осадки в виде снега с 18.00 часов. Но так как будет около 0 — +2 градусов, то с высокой вероятностью это будет снег с дождем.
При этом в Белгидромете проинформировали о том, что 14 ноября ночью будет сохранятся влияние неустойчивой воздушной массы и атмосферного фронта, смещающегося с северо-запада Европы. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью −4 — +2 градуса, днем максимум −1 — +5 градусов.
А в пятницу, 15 ноября, белорусскую погоду определит фронтальный раздел, который смещается на Европейскую часть России. Снова стоит ожидать мокрый снег и дождь, гололедицу местами на дорогах. Ночью подморозит до −3 — +3 градусов, днем не теплее 0 — +6 градусов.
Напомним, что ранее белорусский синоптик Дмитрий Рябов предупредил об ухудшении погоды на неделе с 11 по 17 ноября в Беларуси. Сообщая, что со второй половины недели ожидаются осадки в разных формах, усиление ветра и станет в разы холоднее. Так в Беларусь придет предзимье.
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