«Высота снежного покрова достигнет 4 — 5 см». Европейские синоптики предупредили о снеге в Беларуси уже 14 ноября

Так, по информации Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), в Беларуси с четверга на пятницу может выпасть снег, достаточный для образования снежного покрова. Предположительно 14 ноября с северо-запада после 15.00 часов на территорию Беларуси сместится атмосферный фронт окклюзии. Однако эта окклюзия будет теплой, то есть более прохладная воздушная масса сменится менее прохладной и в регион начнет поступать воздух из Атлантики.