Из Казани могут пустить трамваи в Зеленодольск

Мастер-план, разработанный в институте пространственного планирования Татарстана, предусматривает маршрут от «Северного вокзала» до «Салават Купере», вдоль дороги к Новой туре и через будущий «Большой Зеленодольск». Затем линия дойдет до пересадочного узла у действующей транспортной развязки трассы А-295 и далее в сторону Зеленодольска.
Протяженность первой трансграничной трамвайной линии составит 21,6 километра. Проект обойдется недешево из-за стоимости рельсов, контактной связи, подстанций, депо и других элементов.
Напомним, некоторые улицы в Советском районе Казани будут недоступны для проезда.