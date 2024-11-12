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Из Казани могут пустить трамваи в Зеленодольск

Из Казани могут проложить трамвайную линию до развязки в сторону Йошкар-Олы, сообщает «Бизнес Онлайн».

Источник: РИА "Новости"

Мастер-план, разработанный в институте пространственного планирования Татарстана, предусматривает маршрут от «Северного вокзала» до «Салават Купере», вдоль дороги к Новой туре и через будущий «Большой Зеленодольск». Затем линия дойдет до пересадочного узла у действующей транспортной развязки трассы А-295 и далее в сторону Зеленодольска.

Протяженность первой трансграничной трамвайной линии составит 21,6 километра. Проект обойдется недешево из-за стоимости рельсов, контактной связи, подстанций, депо и других элементов.

Напомним, некоторые улицы в Советском районе Казани будут недоступны для проезда.