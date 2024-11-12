Из Казани могут пустить трамваи в Зеленодольск

Мастер-план, разработанный в институте пространственного планирования Татарстана, предусматривает маршрут от «Северного вокзала» до «Салават Купере», вдоль дороги к Новой туре и через будущий «Большой Зеленодольск». Затем линия дойдет до пересадочного узла у действующей транспортной развязки трассы А-295 и далее в сторону Зеленодольска.