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Водители Уфы перечислили опасные и скользкие спуски в городе

На этих участках в часы пик образуются коллапсы.

Источник: Комсомольская правда

Жители Уфы обеспокоены скользкими дорогами в городе. По словам водителей, некоторые участки улиц особенно опасны и недостаточно обработаны. Например, спуски с Кировоградской, Ленина, Карла Маркса и Уфимского шоссе покрыты льдом, из-за чего может возникнуть коллапс.

Власти города отреагировали на возмущения уфимцев и пояснили, что коммунальные службы районов работают на постоянной основе, чтобы не допустить аварийных ситуаций.

— Работники подсыпают противогололедными материалами улицы, тротуары и путепроводы, — заключили в мэрии.

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