В Татарстане выпускники медуниверситетов не идут работать по профессии

По словам Гаязова, за 2019−2020 годы по программе специалитета завершили обучение 579 человек. Из них только 154 трудоустроились, 262 — в аспирантуре, 13 — в отпуске по уходу за ребенком. В ординатуре такая же картина. Из 792 выпускников работают по профессии лишь 667 человек.