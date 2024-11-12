В Татарстане выпускники медуниверситетов не идут работать по профессии. Этот вопрос на пресс-конференции поднял замначальника управления главы республики по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.
По словам Гаязова, за 2019−2020 годы по программе специалитета завершили обучение 579 человек. Из них только 154 трудоустроились, 262 — в аспирантуре, 13 — в отпуске по уходу за ребенком. В ординатуре такая же картина. Из 792 выпускников работают по профессии лишь 667 человек.
По мнению спикера, нужно сделать невозможным возврат средств, которые выделило государство на целевое обучение студентов медицинских образовательных учреждений. Он добавил, что существует коррупция и на моменте поступления.
Напомним, в Казани сохраняется дефицит врачей и среднего медперсонала. Также в медучреждениях наблюдается высокая текучка кадров.