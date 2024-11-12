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ГАИ: проект изменений ПДД отправили на доработку

Госавтоинспекция решила еще раз проанализировать проект, который меняет некоторые правила для велосипедистов, пользователей средств персональной мобильности и других участников движения.

МИНСК, 12 сен — Sputnik. Планируется, что в будущем пройдет еще одно общественное обсуждение возможных изменений Правил дорожного движения (ПДД), сообщил начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности главного управления ГАИ МВД Беларуси Александр Шевченко на вебинаре Национального центра законодательства и правовой информации.

Представитель ГАИ отметил, что проект изменений отправлен на доработку и будет согласован с заинтересованными государственными органами. Не исключено, что в него внесут правки.

Шевченко заверил, что предложения и замечания всех участников общественных обсуждений учитываются и анализируются.

«Это планируемые изменения, то есть сейчас работа еще ведется. С учетом фактически того, что сезон закончен (для СПМ и велосипедов — Sputnik), не будем торопиться. К следующему сезону все выверим», — сказал он.

Ранее сообщалось, что, например, в проекте изменений ПДД предлагается вернуть требование о спешивании для велосипедистов при пересечения проезжей части по переходу, хотя и остается ряд исключений.

Также пользователям электросамокатов хотят запретить ездить по пешеходным зонам. Есть и ряд других новшеств. В сентябре прошло общественное обсуждение этого проекта, и мнения участников дорожного движения разделились.