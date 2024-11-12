ГАИ: проект изменений ПДД отправили на доработку

МИНСК, 12 сен — Sputnik. Планируется, что в будущем пройдет еще одно общественное обсуждение возможных изменений Правил дорожного движения (ПДД), сообщил начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности главного управления ГАИ МВД Беларуси Александр Шевченко на вебинаре Национального центра законодательства и правовой информации.
Представитель ГАИ отметил, что проект изменений отправлен на доработку и будет согласован с заинтересованными государственными органами. Не исключено, что в него внесут правки.
Шевченко заверил, что предложения и замечания всех участников общественных обсуждений учитываются и анализируются.
«Это планируемые изменения, то есть сейчас работа еще ведется. С учетом фактически того, что сезон закончен (для СПМ и велосипедов — Sputnik), не будем торопиться. К следующему сезону все выверим», — сказал он.
Ранее сообщалось, что, например, в проекте изменений ПДД предлагается вернуть требование о спешивании для велосипедистов при пересечения проезжей части по переходу, хотя и остается ряд исключений.
Также пользователям электросамокатов хотят запретить ездить по пешеходным зонам. Есть и ряд других новшеств. В сентябре прошло общественное обсуждение этого проекта, и мнения участников дорожного движения разделились.