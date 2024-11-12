Депутаты Госдумы отреагировали на идею сделать 28 декабря выходным днем.

С предложением сделать субботу 28 декабря 2024 года выходным днем к правительству Российской Федерации обратился депутат Государственной думы Станислав Наумов. Политик направил письмо заместителю председателя правительства России Дмитрию Григоренко, в котором обосновал важность предоставления дополнительного выходного дня.
Как отметил парламентарий, если люди не будут работать в субботу, 28 декабря, то они смогут пораньше отправиться в туристические поездки или отдыхать на природу. Таким образом, лишний выходной простимулирует развитие внутреннего туризма и принесет прибыль экономике, считает политик.
С другой стороны, слишком большое количество выходных дней может негативно сказаться на доходе части наемных работников, а также способствовать росту расходов граждан. Депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб считает, что отдых 28 декабря обернется и повышенной нагрузкой, за что придется расплачиваться конечному потребителю товаров и услуг, то есть простому россиянину.
Из-за очередного переноса выходных в декабре текущего года в 2025 году может увеличиться количество рабочих дней. Согласно производственному календарю, в 2025 году россиянам предстоит работать 247 дней и 118 дней отдыхать.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что последняя суббота декабря 2024 года и так станет полурабочей. Люди будут в предпраздничном настроении, считает депутат. К тому же, изменения в трудовое законодательство вносить уже поздно, а у регионов полномочий объявлять данный день выходным нет.
Напомним, что суббота 28 декабря в 2024 году оказалась рабочим днем. То есть, в последнюю рабочую неделю года россиянам предстоит трудиться шесть дней подряд, зато с воскресенья, 29 декабря, они смогут уйти на новогодние каникулы продолжительностью 11 дней.