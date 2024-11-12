Депутаты Госдумы отреагировали на идею сделать 28 декабря выходным днем.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что последняя суббота декабря 2024 года и так станет полурабочей. Люди будут в предпраздничном настроении, считает депутат. К тому же, изменения в трудовое законодательство вносить уже поздно, а у регионов полномочий объявлять данный день выходным нет.